Алла Барановская, бизнесвумен, супруга народного депутата Николая Тищенко, возмутилась исковерканным и стереотипным изображением украинок в сериале «Эмили в Париже», пишет from.ua.
«Украинские женщины – повод для гордости, а не насмешек! Они успешны, талантливы, их имена звучат в мире моды, они представляют свои коллекции в Париже и Нью-Йорке. Я знаю сотни украинок, которыми горжусь. Это стильные, образованные и самостоятельные личности! В 2021 году, в эпоху толерантности по национальному, языковому и религиозному признакам, в век мирового и национального единства, изображать украинскую женщину таким образом – это просто аморально», - возмутилась Алла Барановская.
Создатели сериала должны принести свои извинения всем украинским девушкам, которые давала миллионы присмотры сериалу, считает бизнесвумен.
Ее поддержали украинки, и начался мощный флешмоб. Вся общественность возмутилась и потребовала извинений от создателей сериала.
Аллу поддержали в сети и на страничку сериала обрушился бум комментариев:
«Сериал построен на стереотипах, мне кажется, ход был именно в том, чтобы внедрить еще один стереотип. С какой стороны не посмотри - просто набор клише, но картинка красивая».
«Я думала, что хуже этот сериал уже быть не может. Но создатели постарались и смогли убедить меня в обратном»
«Круто, що так перейнялись всі цією темою і підтримали ідею розказати світу про викревлене бачення українки в світі»
«Вчора дивилась цю серію, правда неприємно. А ім’я, Петра! Прям всіх українок так звуть :(
«Я была в Париже, и все совсем наоборот-Наши девочки стильные красотки в отличии от самих Парижанок!!!»
Напомним, недавно Алла Барановская обсудила ряд вопросов с супругой посла Объединенных Арабских Эмиратов Салема Ахмеда Аль-Кааби. В частности, были затронуты вопросы сотрудничества, культурного обмена, взаимоотношений Украины и ОАЭ.
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