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Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган впервые опубликовали фотографию своей дочери Лилибет. На снимке Меган поднимает дочку на руках, сидя рядом с Гарри. Тот держит на коленях их двухгодовалого сына Арчи.

Лилибет, которая родилась в июне этого года, одета в белый детский костюмчик. Это ее первая официальная фотография, она размещена на традиционной рождественской открытке, то есть снимке, который члены британской королевской семьи публикуют перед Рождеством, сообщает ВВС.

Члены семьи изображены в своем калифорнийском доме в Санта-Барбаре - городе недалеко от Лос-Анжелеса. Снимок сделал фотограф Алексей Любомирски, который ранее уже не раз фотографировал Гарри и Меган, в том числе на церемониях их обручения и свадьбы.

Фотографию по электронной почте разослала благотворительная организация Archewell, которую герцог и герцогиня Сассекские основали в 2020 году.

«В этом 2021 году мы радовались появлению на свет нашей дочери Лилибет. Арчи сделал нас мамой и папой, а Лилибет превратила нас в семью», - написано под снимком, который сопровождается пожеланиями счастливых праздников.

 

 

Далее идет речь о пожертвованиях, которые пара сделала семи организациям в США.

Открытка заканчивается словами: «Желаем вам счастливого праздничного сезона и процветания в Новом году, от нашей семьи до вашей! Как всегда, Гарри, Меган, Арчи и Лили».

Фото с открытки было опубликовано в твиттере благотворительной организации Team Rubicon – одной из тех, которую поддерживает пара.
ForUm

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