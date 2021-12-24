Правительство освободило предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций. Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании Кабинета Министров, сообщается на правительственном портале.

«Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО», - прокомментировала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Так, согласно решению правительства от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров), при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые производят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.