Двусторонняя торговля с Израилем растет. За 10 месяцев 2021 экспорт товаров из Украины в Израиль увеличился на 14%, а импорт товаров вырос на 12%. Об этом заявила председатель Госпродслужбы Владислава Магалецкая во время разговора с Чрезвычайным и Полномочным послом Государства Израиль в Украине Михаэлем Бродским.

Цель встречи – подвести итоги недавнего визита украинской делегации в Израиль и обсудить планы сотрудничества на 2022 год.

«Убеждена, что у нас есть все возможности, чтобы в следующем году еще больше интенсифицировать торговые взаимоотношения. Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы зона свободной торговли заработала на сто процентов», - отметила Магалецкая.

Напомним, Госпродслужба, Министерство иностранных дел, Минэкономики совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.