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Министерство обороны Украины сократит ранее расширенный список профессий, представительницы которых обязаны встать на военный учет. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция «Слуга народа»).

«Обсудили этот вопрос с министром обороны Алексеем Резниковым и пришли к мнению, что перечень будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые действительно не понадобятся Вооруженным силам и другим военным формированиям», - написал он в Facebook.

Но сама инициатива правильная, ведь страна должна знать свои резервы, «мы должны быть готовы, потому что ситуация обязывает».

Нардеп призвал не сеять панику – женщин не будут призывать на срочную службу. Военнообязанными представительницы определенных специальностей и профессий становятся только в военное время. Сейчас должны стать на военный учет в своих военкоматах.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.
ForUm

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