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В Днепропетровском специализированном доме ребенка 29 воспитанников приняли крещение.

Фото: Днепропетровская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, таинства Крещения и Миропомазания совершил архиепископ Новомосковский Евлогий.

«Массовые крещения новопоступивших младенцев в этом детском доме проходят ежегодно в канун или после дня памяти святителя Николая Чудотворца», - отмечается на сайте епархии.

В лечебно-профилактическом учреждении находят приют дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки. Многие из воспитанников страдают нарушениями психического и физического развития.

Перед крещением детей состоялся утренник, посвященный святому Николаю. 

Архиепископ Евлогий поблагодарил главного врача Анжелу Чучву и сотрудников Дома ребенка за содействие в приобщении детей к первым христианским таинствам и за предоставление условий для проведения богослужения.
ForUm

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