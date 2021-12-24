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В Беларуси прокурор запросил 11 лет лишения свободы для россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для протестного телеграм-канала.

Об этом сообщила Русская служба ВВС.

Его обвиняют по части 3 статьи 130 УК РБ («Разжигание социальной вражды группой лиц») и части 3 статьи 361 УК РБ («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет»). Максимальное наказание по этим статьям —12 лет.

«Егор в шоке», - рассказал источник Би-би-си. Суд проходил в закрытом режиме.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Он будет объявлен в ближайшее время.
ForUm

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