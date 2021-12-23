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Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали, что стабильный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря. Устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на 3 недели позже климатической нормы.

20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2 °С и, по прогнозам Украинского Гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Раньше всего Киев зима посетила 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позже всего – 29 декабря в 2015 году.
ForUm

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