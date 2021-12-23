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Россия использовала мероприятие Совета Безопасности ООН для провозглашения фальшивых нарративов в адрес других государств.

Об этом говорится в совместном заявлении делегаций 36 стран – членов Организации Объединенных Наций, передает Укринформ.

Отмечается, что РФ, организовав в Совбезе ООН мероприятие, направленное против прославления нацизма, предъявила обвинение странам Балтии и Украине.

Россия воспользовалась мероприятием, чтобы «выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях и провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседних странах», - отмечается в заявлении.

По мнению ее авторов - делегаций западных стран и Украины - это намеренная попытка еще раз отвлечь внимание мирового сообщества от нарушений Россией международного права, в частности в сфере прав человека.

Время проведения мероприятия, указывается в документе, «вызывает особую тревогу на фоне наращивания российской военной мощи на Крымском полуострове и на границах Украины».

Как напоминают авторы заявления, Устав ООН запрещает использовать силу против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

«Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезным ответным мерам», - отмечается в документе.

В этой связи 36 делегаций западных стран призывают Россию прекратить враждебную кампанию дезинформации против Украины, снизить напряженность вокруг нее и «без промедления вывести силы и технику, размещенные в стране без согласия Украины».
ForUm

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