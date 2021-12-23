Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина. Об этом сообщил генеральный директор компании ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Есть хорошая новость ко Дню энергетика и Дню дипломата — впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы…
Для меня лично самое важное в этом соглашении – это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину. Это шаг для усиления нашей безопасности и новых возможностей для трейдеров из Украины и Европы», - написал он.
Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем.
Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн куб. м) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн куб. м в сутки.
«Пока сделка заключается на тестовые три месяца. За это время мы с венгерскими коллегами планируем согласовать и настроили все технические и операционные процессы, чтобы продолжить ее действие с апреля 2022 года и в дальнейшем увеличивать гарантированные мощности по этому направлению», - сообщил Макогон.
Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый месячный аукцион состоится 17 января.
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