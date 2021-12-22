Посольство США в Украине отмечает, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о наличии американских частных военных компаний (ЧВК) в Донбассе и доставке туда резервуаров с неустановленными химическими компонентами для провокаций являются абсолютно неправдивыми.

«Несмотря на абсолютно неправдивые заявления, такие как вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины», - говорится в Twitter посольства.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области» и что «для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».