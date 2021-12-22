Президент Владимир Зеленский в очередной раз отмечает, что Украина постоянно инициирует шаги для продвижения в процессе прекращения войны и мирного урегулирования на Донбассе и готова к переговорам в любых форматах с участием Российской Федерации. Об этом он сказал во время общения с представителями СМИ в рамках конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» в Гуте Ивано-Франковской области.

Президент рассказал, что в эти дни продолжаются переговоры в рамках трехсторонней контактной группы.

«Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, что будут учтены три наши инициативы – понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы: по прекращению огня (там есть некоторые детали по верификации режима прекращения огня)… Об открытии КПВВ – это второй вопрос. Я не вижу, в чем там проблема, нужно только желание одной стороны. И обмен – тоже нужно желание», – сказал Зеленский.

По его словам, при наличии соответствующего желания у другой стороны вполне возможно достичь договоренностей по реализации этих пунктов еще до новогодних праздников.

«Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нам не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять», – сказал президент.

Зеленский также в очередной раз сделал акцент на том, что готов к прямым переговорам с президентом Российской Федерации в любом формате. По его словам, Украина даже предложила десять шагов, которые можно выполнить с привлечением государств – участников нормандского формата и США.

«Мы передали эти шаги и президенту Байдену, и российской стороне, и Франции, и Германии», - сообщил глава государства.

«Мы готовы и к прямому диалогу, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность», – сказал Зеленский.

Президент отказался прямо отвечать на вопрос о том, верит ли он в реальность прямых переговоров с Путиным в ближайшее время.

«Президент РФ для меня не бог, чтобы в него верить или нет. Но нам нужно работать над всеми форматами», – заявил он.

По словам президента, идет работа над возможными переговорами в разных форматах.

«Есть Нормандский формат. Есть общение президента Соединенных Штатов Америки с президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор», – рассказал он.

Что касается членства Украины в НАТО, Владимир Зеленский отметил, что обсуждал с Генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и некоторыми лидерами стран-членов Альянса возможность участия нашего государства в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

«Для нас главное событие – чтобы мы там присутствовали в той или иной роли, а также чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу с четко определенными датами – в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса», – сказал президент.