Европейская комиссия приняла решение ограничить срок действия цифровых COVID-сертификатов 9 месяцами со дня завершения первичного курса вакцинации авторизованными в ЕС препаратами.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Европейская комиссия сегодня приняла правила, касающиеся цифровых COVID-сертификатов, которые устанавливают их силу на период 9 месяцев, если точнее - 270 дней, с целью обеспечения свободы путешествий в рамках ЕС. Определенный и единый период действия сертификатов вакцинации гарантирует лучшую координацию в обеспечении свободы движения,...что важно для нормального функционирования общего рынка», - подчеркнул представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия также ввела новые правила кодирования сертификатов вакцинации. Это должно обеспечить различие выдаваемых после первичного курса вакцинации сертификатов и документов, удостоверяющих получение дополнительной, «бустерной» дозы вакцины.

Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022 года. На практике это означает, что системы электронного распознавания будут обозначать как «просроченные» сертификаты, свидетельствующие о завершении первичного курса вакцинации более чем за 9 месяцев до даты поездки. Странам-членам рекомендуется принять все необходимые меры для проведения бустерной вакцинации.

На сегодняшний день в странах ЕС выдано 807 миллионов цифровых COVID-сертификатов. К этой системе, подтверждающей факт вакцинации или приобретенного иммунитета после выздоровления, или результаты теста на коронавирус, присоединились 60 стран, включая Украину.