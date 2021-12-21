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21 декабря 2021 по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны Украины в совершении им предложения предоставления неправомерной выгоды в сумме 24 млн гривен за положительное заключение аудиторской проверки Директору Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

Как сообщила пресс-служба САП, по поручению министра обороны Украины осуществляется аудит выполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения «Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины».

Контракт является частью Комплексной системы мониторинга объектов Министерства обороны Украины, направленного на обеспечение безопасности объектов оборонного назначения на территории Украины. Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.

На сегодняшний день действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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