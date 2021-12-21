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США не повышали уровень угрозы для поездок американских граждан в Украину, она по-прежнему остается на 4-м уровне «не путешествовать» из-за COVID-19, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Государственный департамент только обновил свои рекомендации и включил в них данные о наращивании российских войск на территории Украины и угрозе военных действий со стороны России, передает Радио Свобода.

«Государственный департамент предоставляет дополнительную информацию через рекомендации по путешествиям для американских граждан, находящихся в разных странах. Мы исторически видели, как большое количество американцев и других граждан путешествовали в Украину в это время года в период праздников, поэтому это была лишь попытка предоставить информацию напрямую», – сказала Псаки.

Накануне Государственный департамент США продлил свою рекомендацию гражданам страны не путешествовать в Украину из-за распространения COVID-19, а также посоветовал пересмотреть планы поездки из-за угрозы со стороны России. Соответствующее обновление размещено на сайте Госдепартамента 20 декабря.

В апреле Госдепартамент включил Украину в список стран, куда не рекомендуют ехать американцам из-за распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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