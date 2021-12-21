Более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, а 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств в рамках программы еПоддержка. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

Глава правительства добавил, что от запуска программы украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн грн, потратив средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.

«Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений», — отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в нынешнем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.