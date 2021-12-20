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Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт вместе с командой онлайн-медиа СЛУХ запустили официальную страницу Украины в Spotify - https://cutt.ly/spotifyukraine. Страницу создали для продвижения позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках. Также плейлисты доступны на официальном сайте Украины: https://ukraine.ua/blog/spotify-ukraine/

Концепция украинского Spotify – это эмоции. Страница предлагает слушателям композиции, отвечающие их эмоциональному состоянию. В первую подборку вошли 6 тематических плейлистов, каждый из которых отображает другое настроение. Например, если слушатель чувствует счастье, вдохновение или легкую грусть, страница предлагает: «У меня есть для тебя песня, если ты чувствуешь это».

Кроме современной украинской музыки страница также популяризирует туристические магниты и украинскую культуру, в частности кухню. В одном из плейлистов, например, счастье сравнивается с ощущением, когда украинский борщ получился достаточно красным. Также отдельная подборка посвящена Рождеству и Щедрику (Carol of the Bells).

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов – партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

Кроме официального сайта Ukraine.ua и аккаунта в Spotify Украина также имеет официальные страницы в Facebook (Ukraine UA) и Instagram (@ukraine.ua)
ForUm

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