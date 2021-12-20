Состоялся официальный запуск программы «еПоддержка», предусматривающий выплату 1 тыс. грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации против COVID-19, и вскоре средства начнут поступать на карточки граждан, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Хочу отметить высокую активность наших граждан, поскольку фактически за первые сутки функционирования программы более 3,5 млн украинцев зарегистрировались с целью получения 1 тысячи гривен. Государство начинает прорабатывать эти реестры. Думаю, в ближайшие дни будут произведены выплаты первым миллионам украинцев», – рассказал Шурма.

Заместитель руководителя Офиса главы государства добавил, что некоторые банки-партнеры программы за свой счет уже начали осуществлять выплаты, которые государство будет компенсировать финучреждениям. По его словам, на сегодняшний день уже выплачено около 1,5 млрд грн.

Шурма отметил, что сейчас выплаты можно получить через шесть банков: Monobank, ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа Банк и А-банк. Еще около 10 банков сотрудничают с программой в пилотном режиме и в ближайшее время могут присоединиться к участию в ней.

«Уже видны приоритеты, куда граждане тратят средства. На сегодняшний день потрачено более 100 миллионов гривен. Лидером среди оплаты является покупка книг», – рассказал он.

Также украинцы активно тратят средства на услуги заведений культуры и театров. По его словам, более 80% платежей производятся онлайн.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что программа будет развиваться, в частности, в ближайшее время будет доступна опция «лекарства» для граждан Украины старше 60 лет.

«Программа будет действовать в течение года, и мы будем постоянно прибавлять новые категории. Будем развивать и смотреть на потребности, возникающие в обществе», – добавил Шурма.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что приоритет в получении 1 тыс. грн будет предоставляться онлайн-инструментам, но разрабатываются разные варианты, чтобы все граждане, имеющие сертификаты вакцинации, получили выплату в удобной для них форме.