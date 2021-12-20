Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда проводят трехстороннюю встречу в государственной резиденции «Синегора» в Ивано-Франковской области.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, польский и литовский лидеры с утра прибыли в резиденцию, где их встретил Зеленский.

После неформального общения началась трехсторонняя встреча. После ее завершения будет подписано совместное заявление президентов Украины, Польши и Литвы.

Зеленский, Науседа и Дуда также встретятся с представителями СМИ.