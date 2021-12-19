Только Господь приведет к настоящей жизни - жизни без переживаний, страха и истерик, поэтому нужно сделать шаг в сторону Господа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Господь есть движение и жизнь. Бог из ничего создал этот мир, поэтому Он ценит Свое творение», – отметил отец Александр.

Священник добавил, что для многих этот мир стал тьмой, и призвал быть не борцами против тьмы, а бороться за свет.

«Ты не можешь осветить сам себя, у тебя нет таких ресурсов. Сам себя не спасешь, не поднимешь, как барон Мюнхгаузен, за косичку и не вытащишь из болота. Можешь сделать лишь движение в сторону Господа, и Он тебя воскресит, Он тебя осветит, Он поднимет тебя к настоящей жизни - жизни без переживаний, страха, лишних истерик, что конец всему. Господь вселяет надежду и позывает Свет», – отметил отец Александр.

Священник призвал «превратить свою жизнь в славословие Бога» и тратить свое время очень разумно, чтобы постичь свет и радость, а не тьму и страхи о конце света.