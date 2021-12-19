также в разделеПроисшествия
Резников: Датские военные будут инструкторами в украинских Вооруженных силах 10
В Краматорске на пожаре сгорели 10 машин скорой помощи 15
Правоохранители разоблачили схему по продаже в Украине поддельных лекарств для лечения онкологии 36
Голубовская: Пациент, у которого выявили штамм Omicron, ранее уже болел коронавирусом 18
В результате обвала шахты во Львовской области погиб рабочий 13
В Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон 35
Под Киевом ловили подсудимого, который напал на конвоиров и сбежал 78
Патрульного будут судить за ДТП, в котором погибли два человека 17
На Херсонщине сожгли «Мерседес» депутатки 15
На Донбассе погиб украинский военный 16
Под Киевом сгорела маршрутка, в которой находилось 20 пассажиров 29
На Донетчине депутат выпрыгнул из окна пятого этажа на глазах сына 36
В Тернополе облили краской памятник Степану Бандере 25
16-летнему виновнику ДТП в Луцке избрали меру пресечения 18
В Украине – более 8 тысяч новых случаев COVID-19 62
Задержали водителя, три года скрывавшегося после смертельного ДТП 26
На Луганщине из-за гололедицы перевернулась маршрутка, есть жертвы 14
Непогода обесточила почти 250 сел в Украине 16

В Бахмаче, Черниговская область, произошло смертельное ДТП - водитель легковушки сбил велосипедиста, а затем пытался сбежать, но не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили в полиции Черниговской области, за рулем авто был 54-летний депутат городского совета, передает УНН.

Как сообщили в полиции, 18 декабря около 20 часов поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.

Правоохранители установила личность водителя автомобиля - это 54-летний депутат городского совета.

Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги