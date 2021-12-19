В Бахмаче, Черниговская область, произошло смертельное ДТП - водитель легковушки сбил велосипедиста, а затем пытался сбежать, но не справился с управлением и съехал в кювет. Как сообщили в полиции Черниговской области, за рулем авто был 54-летний депутат городского совета, передает УНН.
Как сообщили в полиции, 18 декабря около 20 часов поступило сообщение о том, что на улице Батуринской в Бахмаче произошло ДТП: водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу.
Правоохранители установила личность водителя автомобиля - это 54-летний депутат городского совета.
Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту полиция открыла производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Досудебное расследование продолжается.
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