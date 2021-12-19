Комментируя обострение ситуации возле украинских границ со стороны РФ, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны испытать «персональные последствия».

Как пишет Новое время, об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.

Ламбрехт рассказала, что с обеспокоенностью наблюдает за стягиванием российских войск к границам Украины, а во время своей первой в должности министра поездки в Литву посетит силы быстрого реагирования НАТО, «чтобы получить представление о том, как военные воспринимают ситуацию в регионе». Она признала, что РФ однозначно является агрессором, а «мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию».

По ее словам, это касается и жестких санкций, в частности Ламбрехт выступила за усиление персональных ограничений против кремлевского руководства.

«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны нацеливаться на [президента России Владимира] Путина и его окружение. Люди, ответственные за агрессию, должны ощущать личные последствия. Например, то, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками», — заявила министр обороны ФРГ.

В то же время Ламбрехт с осторожностью отнеслась к перспективе направления военных НАТО в Украину: «Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы в Альянсе», – сказала она.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.