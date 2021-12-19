Для миллионов украинцев, которые продолжают хранить в себе чувство патриотизма, появились весьма печальные новости. Стало известно, что за 10 месяцев 2021 года территорию страны покинули и до сих пор не вернулись домой более 600 тысяч граждан. Отмечается, что это уже рекордный показатель за 11 последних лет.

Об этом свидетельствуют данные платформы для получения открытых данных "OpenDataBot", пишет ZNAJ.ua.

"В первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. людей. После 2014-го ежегодное количество не вернувшихся заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч", - говорится в сообщении.

Согласно опубликованной статистике, коронавирусный 2020 год был единственным с положительным сальдо. В прошлом году украинцев, вернувшихся домой, было на 80 тысяч больше, чем уехавших.

"Всего с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины", - говорится в сообщении.

Несмотря на нынешние показатели, если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек.

Напомним, согласно данными опроса, каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за рубежом: работать без официального оформления и даже в закрытом помещении без возможности его покинуть; пересечь границу незаконным способом; отдать свой паспорт, телефон и личные вещи работодателю.

В течение 2019-2021 годов, по данным опроса, 46 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми: около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом.

По оценкам, почти 1,2 млн украинцев работали за рубежом в 2021 году, что превышает показатель 2019 года на 11%. Среди этих людей 42% были трудоустроены неофициально (два года назад эта доля составляла 30%).