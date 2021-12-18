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Президент РФ Владимир Путин хочет письменных гарантий по невступлению Украины в НАТО. В Министерстве обороны Украины это прокомментировали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире "24 канала".

"Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе говорить откровенно то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка", - сказала она.

По ее словам, Украина не будет отказываться от этих стремлений и Путин это очень хорошо осознает. И именно поэтому усложняет любой переговорный процесс таким требованием.

"Если цель - усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньше, выставляют большее требование", - заявила она.
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