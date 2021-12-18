В Украине цены на молочные продукты стали одними из самых высоких в Европе. Фактически – самые высокие, если брать материковую часть европейского континента. Ведь дороже, чем у нас, этот продукт только на островах – на Кипре и Мальте.

Такой, неутешительный для украинцев, факт обнародовал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский, пишет Today.ua.

Что касается Кипра и Мальты, то высокая стоимость молока и продуктов из него там вполне ясна. Все-таки, чтобы обеспечить тамошних жителей молоком, нужно либо переправить им молоко морем или самолетом, либо переправить туда коровку, которая будет давать это молоко на месте.

В то же время Украине, свободно раскинувшейся посреди материка, казалось бы, ничто не должно мешать лелеять коров и получать высокие надои. Но что-то у нас пошло не так.

По словам Чагаровского, на сегодняшний день в Европе накоплены излишки молока, являющегося сырьем для производства молокопродуктов. А в Украине, напротив, молока для производства не хватает.

"Я не поддерживаю оптимистический прогноз, что потребление молочных продуктов в этом году возрастет до 203 кг на душу населения. Потому что не разделяю оптимизма вообще по объему производимого молока на основании статистики, и что у нас происходит увеличение потребления молока", – отметил эксперт.

Специалисты говорят, что высокие цены на молокопродукты обусловлены высокой себестоимостью продукции. А себестоимость, в свою очередь, растет из-за роста цен на энергоносители, цен на корма для животных и роста зарплат для работников молочной отрасли.