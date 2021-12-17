Классический холодильник состоит из двух отделений - холодильной и морозильной камер. Тем не менее, в магазинах техники в ассортименте представлены отдельностоящие полноразмерные морозильники и лари с откидной крышкой. Что же купить для хранения домашних заморозок?

Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного устройства, учтите пищевые привычки вашей семьи, число домочадцев и свой уровень запасливости, как хозяйки. От последнего критерия, кстати, отталкиваются больше всего: именно объем зимних заморозок влияет на выбор объема камеры.

Итак, что же подойдет именно вашей семье - стационарная камера для заморозки продуктов в двухкамерном холодильнике или отдельный ларь? Мы опишем оба бытовые прибора.

Холодильник с большой морозилкой

Скажем сразу: у современных двухкамерных холодильников большая морозильная камера, объема которой хватает для запаса продовольствия на семью из нескольких человек.

В частности, рассматривая холодильник Самсунг в Украине, видим: полезный объем морозилки достигает 238 л в двухдверной модели RS66A8100S9/UA, 132 л - в классическом рефрижераторе RL4353RBASL/UA.

Есть версии приборов с верхней и нижней морозилкой и выбор фаворита также зависит от потребностей конкретной семьи.

Если вы делаете небольшие запасы или такой привычки нет вообще, подойдет модель с компактной морозилкой сверху.

Для хранения большого объема продуктов в замороженном виде понадобится вариант с морозильником макси внизу.

Что хранят в морозильной камере

Если стандартного отсека в холодильнике недостаточно для запасов замороженного провианта, нужна полноразмерная морозильная камера.

Морозильные камеры полезным объемом 227-243 л можно прямо сейчас изучить в каталоге по ссылке: https://eldorado.ua/freezers/c1039045/.

Популярные модели - Gorenje FN 6191 CHW, Atlant М 7204-581. В них хватит места не только замороженным сезонным фруктам и ягодам, но и приличному запасу мяса, рыбы, полуфабрикатов, мороженого.

Продукты замораживаются и хранятся, как свежие, с минимумом намерзания - необходимости размораживать камеру нет. В устройствах от Whirlpool процесс замораживания ускоряется простым нажатием кнопки.

Что касается организации хранения: в модели Whirlpool WHM 3911 есть три корзины, в которых удобно хранить провиант в пакетах и коробках.

В камере Beko RFNK290T21W с полезным объемом 290 л аж 7 отделений с ящиками и откидными дверцами. Прибор габаритный, поэтому его обычно устанавливают за пределами кухни - в кладовке или вообще на даче.

Теперь вывод: холодильник с морозилкой 2-в-1 позволяет сэкономить пространство на кухне, заморозки всегда под рукой.

Тем, у кого есть место для еще одного габаритного прибора и внушительный запас замороженного продовольствия оправдан потребностями большой семьи, без полноразмерной морозилки не обойтись. Теперь - выбор за вами.