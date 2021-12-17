Украина планирует подать на Польшу в арбитраж в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозки польской стороной.

«Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж», - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время часа вопросов к парламенту, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Украиной и Украиной вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось на 40 тыс. в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил информацию о том, что следующий шаг со стороны Украины - соответствующий арбитраж про невыполнение соответствующего пункта соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран.

«И я лично, и президент Украины на наивысшем политическом уровне в Евросоюзе и с республикой Польша ведем довольно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры и действительно, следующий шаг - это соответствующий арбитраж», - заявил он.