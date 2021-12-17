Украинские правительственные чиновники подготовили законопроект № 5844 «О государственной политике переходного периода», который выводит страну из Минских соглашений и может блокировать процесс достижения мира на Донбассе. Документ буквально напичкан нормами, которые противоречит Минским договоренностям, являющимся на сегодняшний день единственным международно признанным актом, направленным на урегулирование военного конфликта на Донбассе, пишет в своем блоге Валерий Галиев.

В законопроекте переходный период на Донбассе делится на два этапа: конфликтный - «противодействие вооружённой агрессии России», восстановление территориальной целостности и реинтеграция оккупированных территорий; и постконфликтный - собственно, «преодоление последствий агрессии». Решение об окончании конфликтного периода будет приниматься отдельно в отношении каждого населенного пункта, то есть содержится намек, на освобождение через боевые действия. В постконфликтный период запрещается проведение каких-либо выборов, вся власть передана военно-гражданским администрациям, чьи представителей назначат из Киева. Местных же жителей ожидают «люстрационные мероприятия» на предмет сотрудничества с ОРДЛО. Даже тех, кто не препятствовал деятельности «ДНР» и «ЛНР» будут лишены возможности быть избранными и назначенными в госорганы и органы местного самоуправления. Ни о каком избрании органов прокуратуры, судов и руководства местных силовых органов, прописанных в Минске и речи быть не может.

По законопроекту правительство не собирается проводить амнистию лиц, связанных с событиями ОРДЛО, хотя именно она как раз призвана, по логике, символизировать прекращение конфликта как такового. Даже талибы после своего реванша в Афганистане объявили всеобщую амнистию ставленникам предыдущего режима, но Зе-команда идет другим путем. Весь кадровый резерв на замещение должностей будет определяться Киевом, что означает наводнение региона чужими людьми, не знающими местной специфики.

Ну а «вишенка на торте» - «День памяти жертв агрессии РФ», который отмечается каждую вторую пятницу марта. В городах создадут «музеи деоккупации», а все памятники предыдущей эпохи подлежат демонтажу, вместо них поставят другие, связанные с погибшими атошниками.

Если за законопроект в серьез возьмутся европейские партнеры, мы можем получить достаточно резкую реакцию, так как много где он противоречит Минским соглашениям.