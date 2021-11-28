Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он не видит альтернативы минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Кулебы немецкому изданию Zeit.

"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ... Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - заявил Кулеба.

По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны".

"Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше", - добавил он.

Кулеба также высказал мнение, что альтернативы минским соглашениям нет.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стремится провалить минские договоренности. Москва хочет обеспечить себе свободу действий.