Святой Николай молится за людей перед Господом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 19 декабря, в 7.00 на «НТН».

«Святитель Николай – это великий угодник Божий, стоящий перед Престолом Божиим, молящийся за людей, который очень часто, по Божьему благословению, приходит к людям на землю, чтобы помочь людям», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал о помощи Божией Матери людям.