В 15 столичных храмах Украинской Православной Церкви нуждающихся кормят горячими обедами.

Фото: «ФОМА в Украине»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал во время ежегодного Епархиального собрания Киевской епархии УПЦ.

«15 храмов столицы организуют раздачу горячих обедов и продуктовых наборов нуждающимся. Таким образом, более 220 человек ежедневно и 470 человек по меньшей мере раз в неделю имеют возможность бесплатно обедать при наших храмах», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что на многих приходах поддерживается благотворительная инициатива по сбору вещей для малообеспеченных слоев населения, благодаря которым ежедневно нуждающиеся и бездомные могут получить одежду и обувь.

Также храмы Киевской епархии предоставили помощь для переселенцев, проживающим в Свято-Успенской Святогорской лавре.

Как сообщалось ранее, храмы Киевской епархии Украинской Православной Церкви в течение года собрали и передали на благотворительность 2 млн 260 тыс грн.

Проектом «Наша Лепта» на благотворительные цели было направлено более 120 тыс гривен, в том числе и на поддержку религиозных общин УПЦ, потерявших свои храмы во время рейдерских захватов.

Духовенство столицы осуществляет духовную опеку и оказывает материальную помощь социальным, медицинским и другим учреждениям, среди которых: 30 реабилитационных центров и детских домов; 15 гериатрических центров - домов престарелых; 8 специализированных учебных заведений; свыше 10 больниц; 5 исправительных колоний. Помощь оказывается продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и деньгами.