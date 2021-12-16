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В пятницу, 17 декабря, в Украине ожидаются осадки – периодически мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в западных областях – до штормового.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве завтра, 17 декабря, мокрый снег или просто плотная влажная облачность.

Столбики термометров будут крутиться около 0-3 градусов тепла.

Со вторника, 21 декабря, как раз накануне самой длинной ночи и невидимого, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.
ForUm

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