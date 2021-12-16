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Верховная Рада призывает Бундестаг Федеративной Республики Германия

признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа, предоставить политическую оценку этим событиям, что станет важным сигналом для памяти миллионов жертв этого преступления тоталитарного режима, весомым вкладом в дело обеспечения мирного и безопасного будущего для грядущих поколений.

Нардепы приняла соответствующее постановление, сообщается на сайте Рады.

Постановлением утверждено обращение Верховной Рады к бундестагу Федеративной Республики Германия о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также одной из целей постановления является начало совместных системных научных исследований по исторической роли Германии во время Голодомора, в частности его восприятие немецкой властью и обществом, учитывая тесные экономические контакты в период 1932-33 гг. между СССР и Германией, а также судьбу немецкого меньшинства на территории советской Украины.

 
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