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Коммерциализация образа святителя Николая Чудотворца в современной популярной культуре свидетельствует об утрате веры христианами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Удивляешься, как мы всё можем осквернить и опошлить. Оскверняется подвиг святого, которого Церковь называет "правилом веры и образом кротости, воздержания учителем". Его внешний вид опошляют образом ряженого старичка. Очередное кощунство на святителя Николая набирает свои обороты ближе к празднику. Вместе с «подарочками от Николайчика» сегодня входят в моду «приемные святого Николая». Само собой, что ни о праведной жизни и добрых делах святителя, ни о его борьбе с еретиками вы там не услышите. Вам предложат, цитирую: «концертную программу, посещение фотозоны, угощения в колыбе, ярмарку сувениров, лесную прогулку», т.е. речь идет о банальном зарабатывании денег под брендом «святого Николая», но ни слова о сути святости, подвиге святого, как ему подражать в своей жизни», - отметил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что из святителя Николая делают такой же коммерческий бренд, каким является и «святой Валентин».

«Такие процессы происходят во всем мире и свидетельствуют о том, что многие современные христиане утратили соль веры и превратились в банальных язычников, желающих жить только в соответствии с инстинктами», - считает архиерей.

Владыка привел пример одной из «резиденций святого Николая», где в качестве помощников главы резиденции будут выступать «веселый ангелочек и чертенок, которые помогут участникам есть вареники из длинных ложек, ходить пьяными по колоде».

Также митрополит Лука напомнил о ситуации в Италии, когда епископ Сицилии стал говорить о Санта Клаусе, что на самом деле это искаженный образ святителя Николая, созданный компанией Кока-Кола в качестве идола для общества потребителей, это вызвало волну общественного возмущения и извинения со стороны епархии.

Владыка призвал почтить память святителя Николая молитвой и добрыми делами.

 «Если так любите святого, желаете быть похожими на него - придите на службу, помолитесь ему, старайтесь подражать в стойкости в вере, которую вытеснили на задворки своей жизни, творите добрые дела в тайне, помогая нуждающимся, но не зарабатывая на этом», - заключил митрополит Лука.

 
ForUm

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