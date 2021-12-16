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Украина подписала договор с компанией Пфайзер об основных условиях закупки инновационных лекарств «Паксловид» для амбулаторного лечения больных короновирусной болезнью.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Законтрактовано до закупки 300 тысяч курсов лекарственного средства.

По его словам, использование этого лекарства позволяет не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска.

«В ноябре 2021 года производитель этого лекарства, компания Pfizer, объявила результаты клинических исследований. При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов COVID-19 происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение первых 5 дней», - отметил Ляшко.

Напомним, в Pfizer заявили, что их новая пилюля на 89% снижает риск госпитализации и смерти из-за COVID-19.
ForUm

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