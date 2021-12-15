Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила, что ее антикоронавирусные таблетки эффективны почти на 90 процентов в предотвращении госпитализации и смертям пациентов с высоким риском.

Последние лабораторные данные, как указывает производитель лекарства, свидетельствуют, что препарат сохраняет свою эффективность и против быстрого распространения штамма «омикрон», пишет Радио Свобода.

Американский производитель лекарства в прошлом месяце заявил, что пероральный препарат был примерно на 89% эффективным в предотвращении госпитализации или смерти по сравнению с плацебо, учитывая промежуточные результаты с участием около 1200 человек. Данные окончательного анализа включают в себя еще 1000 участников.

Ни один человек в исследовании, кто получил лекарство от Pfizer, не умер, говорится в отчете.

Таблетки Pfizer принимают вместе с противовирусными препаратами, такими как «Ритонавир» каждые 12 часов в течение пяти дней после появления симптомов.

Pfizer также озвучила первые данные другого исследования, указывающие, что лечение уменьшило количество госпитализаций примерно на 70% у взрослых со «стандартным риском» и некоторых вакцинированных с «повышенным». Но окончательные данные этого исследования планируют обнародовать позже.

В прошлом месяце Pfizer подала данные в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), попросив разрешения на экстренное использование препарата.

Пока в США не существует никаких оральных противовирусных средств для лечения COVID-19.

Как сообщал ForUm, американская фармацевтическая компания Pfizer направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от COVID-19 в ноябре 2021 года.