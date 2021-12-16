Жолковский районный суд отменил отстранение от работы невакцинированной учительницы из села Сопошин Львовского района. Учительница математики и глава местного профсоюза педагогов Ирина Бродик отказалась вакцинироваться от коронавируса, и ее отстранили от работы, пока она не изменит свое мнение.

Впрочем, Бродик решила, что дирекция школы поступила незаконно и обжаловала свое отстранение в суде. Позицию учительницы суд поддержал, и с 10 января учительница должна вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор не привита, пишет zaxid.net.

В решении Жовковского райсуда говорится, что Ирина Бродик работает учительницей математики в общеобразовательной школе в Сопошине. 1 ноября всех учителей Сопошинской школы предупредили о необходимости вакцинироваться, поскольку этого требует указ Министерства здравоохранения. Бродик не вакцинировалась и 8 ноября была отстранена от работы без сохранения заработной платы.

Женщина заявила, что считает приказ директора школы о своем отстранении незаконным и что он «грубо нарушает ее конституционные, естественные и профессиональные права». По словам Бродик, в приказе Минздрава и постановлении Кабмина о карантине не указано, что педагоги должны пройти вакцинацию до 8 ноября. Она также заявила, что прививка отсутствует в календаре обязательных прививок, и что в ее трудовом договоре не указана обязательная вакцинация от этой болезни.

В суде Бродик поддержала Львовская областная организация профсоюза работников образования и науки Украины. Она является активным членом этого союза, в частности, возглавляет организацию профсоюза в Жовкве, а также Рава-Русской, Добросинско-Магеровской и Куликовской общин.

Директор Сопошинской школы Любовь Пак в суде заявила, что отстранение Ирины Бродик было вынужденным шагом, и если бы она этого не сделала, ее привлекли бы к ответственности. Она попросила суд отказать учительнице в иске.

Судья Зорян Опрыск, рассматривавший это дело, стал на сторону отстраненной учительницы. Суд решил, что дирекция школы отстранила учительницу, не имея доказательств ее отказа от вакцинации. По мнению суда, Бродик должна была предоставить письменное врачебное подтверждение отказа от вакцинации или заявить об отказе в присутствии двух свидетелей.

«Вместо этого ответчик вынес приказ об отстранении на основании только сообщения об обязательной профилактической прививке, которое само по себе не создает никаких юридических последствий и не удостоверяет факт отказа истицы от обязательной профилактической прививки», – указано в решении суда.

Таким образом, судья Опрыск удовлетворил иск Бродик и отменил ее отстранение от работы. Кроме того, Сопошинская школа должна выплатить ей средний заработок в размере 11,2 тыс. грн за месяц отстранения. Вернуться на работу Бродик должна 10 января, когда решение суда вступит в законную силу.

Женщина в разговоре с ZAXID.NET заявила, что еще не вакцинировалась от коронавируса и не планирует этого делать. Она сказала, что не видит смысла вакцинироваться, поскольку «20 лет не болела даже гриппом».

«Я волнуюсь о своих правах – почему меня должны вынуждать, если я не несу социуму угрозы? Я также могу заразить кого-то, как и вакцинированные», – считает Бродик.

Напомним, 8 ноября вступил в действие приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации для определенных категорий населения, в частности, педагогов. Всех невакцинированных учителей, преподавателей и других работников сферы образования должны отстранять от работы, пока они не вакцинируются.