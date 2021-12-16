С четверга пограничная служба Италии прекратит впускать в страну путешественников из Украины, которые едут в страну в «необязательных» целях.
Как сообщает Европейская правда, такое решение приняло правительство Италии при очередном пересмотре правил въезда из-за распространения штамма «Омикрон».
Согласно решению, принятому 14 декабря, Украину перенесли в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров.
Въезд будет разрешен только для граждан Италии или государств ЕС, членов семьи или имеющих «устойчивые отношения» с жителями Италии, а также для тех, кто направляется на работу, учебу, спортивные соревнования и т.д.
Впрочем, даже эти лица должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Италию, вне зависимости от статуса вакцинации.
Переходный период для введения новых правил должен завершиться в ночь на 16 декабря.
Обновленные правила въезда, в соответствии с обнародованным приказом министерства здравоохранения Италии, должны действовать до 31 января 2022 года. Впрочем, это не гарантирует, что в обновленных правилах запрет будет снят.
Италия ввела также более жесткие правила въезда туристов из ЕС и США – потребуется тест даже от вакцинированных путешественников. Решение правительства уже вызвало недовольство Еврокомиссии.
Как сообщал ForUm, ранее Польша ужесточила ограничения на въезд из Украины.
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