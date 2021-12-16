С 15 декабря вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Республику Польша за пределами Европейского Союза, в том числе из Украины, сообщила Госпогранслужба.

Так, во время пересечения границы, кроме сертификата о вакцинации, граждане должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее, чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан.

Это требование не касается:

• учащихся на территории Польши или в соседней стране;

• опекунов, сопровождающих их;

• детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.