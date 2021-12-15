Одно из важнейших событий в жизни Украинской Православной Церкви - празднование Дня Крещения Киевской Руси, по случаю которого по центральным улицам Киева прошел крестный ход, участниками которого стали 350 тысяч верующих.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.

Предстоятель отметил, что в связи с карантинными ограничениями, некоторые меры пришлось отменить или значительно скорректировать.

«В воскресенье Торжества Православия во всех епархиальных центрах Церкви планировалось провести традиционные для этого дня крестные ходы и молитвенные стояния, чтобы подтвердить нашу верность Святому Православию. Такой крестный ход планировался и в Киеве. Однако из-за ухудшения эпидемической ситуации и введения дополнительных карантинных ограничений в столице молитвенное стояние было перенесено. Мы восприняли это как духовное испытание. Известно с каким подъемом духа верующие Киевщины готовились к этому молитвенному мероприятию. И благодарим духовенство и мирян за их желание и готовность бороться за свое право исповедовать Православную веру», - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что 27-28 июля состоялись ежегодные торжественные мероприятия, посвященные годовщине Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. «В рамках празднований на Владимирской горке был совершен молебен, после которого по улицам Киева прошел многолюдный крестный ход и были отслужены богослужения в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. В этом году в крестном шествии приняло участие более 350 тысяч верующих», - подчеркнул архипастырь.

15 июля в Свято-Успенской Почаевской Лавре был проведен съезд монашества Украинской Православной Церкви.

В течение года Митрополит Онуфрий вместе с викарными архиереями участвовал в официальных мероприятиях, в том числе и в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию Независимости Украины.

Предстоятель УПЦ поблагодарил архиереев, духовенство, монашество и мирян Киевской епархии за участие в молитвенных стояниях.

15 июня более 20 тысяч верующих из разных епархий Украинской Православной Церкви, в том числе и Киевской, собрались возле Верховной Рады Украины, чтобы защитить Церковь от антиконституционных законов и дискриминации. Президенту Украины и народным депутатам были переданы обращения об отмене антицерковных законов, принятых предыдущей властью. Тысячи верующих собрались, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что в XXI веке в центре Европы продолжаются ограничения прав и свобод людей по религиозному признаку. Кроме того, прозвучала просьба к Президенту Украины отозвать приглашение Патриарху Варфоломею приехать в Украину.

21 августа более 10 тысяч верующих УПЦ из всех областей Украины снова собрались возле Верховной Рады, чтобы засвидетельствовать верность своей Церкви. Православные украинцы также хотели встретиться с Патриархом Константинопольским Варфоломеем, который в эти дни находился в Киеве.