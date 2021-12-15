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Киевская епархия Украинской Православной Церкви заканчивает 2021-й год со статистическими данными: 397 приходов, 829 клириков, 1189 монаха: 613 - в мужских и 576 - в женских монастырях.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил сегодня на итоговом епархиальном собрании в Киево-Печерской лавре.

Блаженнейший отметил, что в Киевской епархии действуют 397 приходов: 162 из них - в Киеве и 235 - в области. На приходах и в монастырях Киевской епархии служат 829 клириков: в Киеве - 563, а именно - 457 священников и 106 диаконов; в области - 266, а именно 238 священников и 28 диаконов.

В докладе Митрополит Онуфрий отметил, что 8 клириков епархии были почислены за штат, 4 - запрещены в служении, но в тоже время 6 священнослужителей прибыли из других епархий.

В Киевской епархии Украинской Православной Церкви насчитывается 475 храмов с престолом и 43 обустроенных для богослужения помещений. В текущем году были освящены 4 новые храмы, рукоположены 11 священников и 19 диаконов.

В епархии действуют 22 монастыря: 12 мужских и 10 женских. В монастырях, в том числе ставропигиальных несут послушание 1189 человека: 613 в мужских и 576 в женских. В подчинении Митрополита Киевского и всея Украины находится 9 ставропигиальных монастырей.
ForUm

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