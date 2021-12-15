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Действующая чемпионка Европы украинка Алина Марущак выиграла «золото» на проходящем в Ташкенте (Узбекистан) чемпионате мира по тяжелой атлетике.

Марущак стала первой в весовой категории до 81 кг.

В третьей попытке рывка спортсменка подняла вес 113 кг и на пять кило превзошла ближайшую преследовательницу – Ким И-Соль из Южной Кореи, которая дошла до 108 кг. Третьей в рывке стала австралийка Эйлин Чикаматана (108 кг с третьей попытки).

В толчке Марущак снова стала лучшей, взяв 135 кг во второй попытке. Украинка опередила колумбийку Валерию Ривас (134 кг) и венесуэлку Даяну Чиринос (134 кг).

По сумме рывка и толчка (248 кг) Алина Марущак также завоевала «золото», став абсолютной чемпионкой мира.   
ForUm

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