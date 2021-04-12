Сборная Украины по тяжелой атлетике выиграла командный медальный зачет на чемпионате Европы, который проходил с 3 по 11 апреля в Москве, сообщает Sport.ua.

Сборная Украины стала первой и в командном медальном зачете по большим медалям (4 золота, 1 серебро, 1 бронза), и в зачете с учетом малых медалей в упражнениях - рывке и толчке, где украинцы завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых награды.

«Золото» ЧЕ-2021 в Москве завоевали тяжелоатлеты Камила Конотоп, Ирина Деха, Алина Марущак и Дмитрий Чумак.

В последний день соревнований Анастасия Лысенко стала вице-чемпионкой Европы в весовой категории свыше 87 кг. Ранее Дмитрий Вороновский получил бронзовую медаль.

В топ-5 лучших сборных Европы также попали сборные Болгарии, Армении, Грузии, Румынии.