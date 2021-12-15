По состоянию на середину декабря в украинских газохранилищах более 15 млрд кубометров газа. Этого достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные заведения, и промышленных потребителей, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 15 декабря.

Глава правительства добавил, что в декабре, по данным Министерства энергетики, ожидается в общей сложности почти 2 млн тонн поставок украинского и импортного угля. В то же время, запланированное потребление, по его словам, ожидается на уровне около 1,7 млн ​​тонн.

«С начала отопительного сезона активизирована работа по увеличению добычи угля на государственных украинских шахтах. Для стабильной работы угольной отрасли необходимо сделать так, чтобы у наших шахтеров не было ни копейки задолженности по зарплате. На этой неделе министр энергетики заверил, что для погашения задолженностей по выплате заработной платы шахтерам государственных угледобывающих предприятий будет направлено более 700 миллионов гривен», – отметил премьер-министр.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не происходило. Несколькочасовые отключения, которые могут иметь место в том или ином городе, — это неотложные ремонтные работы на линиях электропередач, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями.