За последние два года Киев выделил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом и около 2,2 млрд грн на доплаты медикам. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отчитываясь о работе городских властей в 2021 году.

«В этом году столица выделила более 266,5 млн грн на борьбу с коронавирусом. В частности, на приобретение лекарственных средств, медоборудование, средств индивидуальной защиты, закупку ПЦР-тестов и обустройство лабораторий, на капремонт систем кислородоснабжения. Всего за два года на меры по противодействию пандемии город направил более 1 млрд грн, а также на доплаты борющимся с пандемией медикам в прошлом году мы выделили 1 млрд гривен. А в этом году – почти 1,2 миллиарда», – сказал Кличко.

При этом за период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.

По словам мэра, Киев продолжает помогать предпринимателям в этой сложной ситуации. В прошлом году городские власти ввели немало льгот для бизнеса. А в этом году их даже расширили. В частности, город: уменьшил размер долевого участия с 50% до 1 гривни для владельцев заведений общепита; увеличил размер финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса; уменьшило плату за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

Всего в этом году расходы бюджета столицы на медицину составили около 7 млрд грн. Такую, меньшую по сравнению с предыдущими годами сумму расходов, Кличко объяснил тем, что согласно медицинской реформе, начиная с прошлого года, медучреждения финансирует государство. Но город продолжает поддерживать медицинскую отрасль и вкладывать средства в реконструкцию и капремонты медучреждений, в обновление устаревшего оборудования. Поддерживает Киев и медиков – выплачивает им прибавку к зарплате. Только в этом году на доплаты медицинским работникам город выделил около 1,2 миллиарда гривен.

На современное оборудование для медучреждений в этом году предусмотрено почти 725 млн грн. На ремонт заведений медицинской сферы – более 740 млн грн. Это, в частности, – 9 отремонтированных отделений в больницах и термосанация 4 медучреждений города. Всего же, за последние 7 лет, в столице отремонтировали 175 отделений в медучреждениях, обновили 8 роддомов. На это в общей сложности направили 7,3 млрд. гривен. Также с 2016 года закупили 207 спецавто для предоставления неотложной помощи.

«На медицину на следующий год мы запланировали расходы почти в 6 млрд гривен. Город продолжит вкладывать средства в обновление медицинских учреждений и замену устаревшего оборудования новым и современным. В следующем году планируем выделить более 630 млн грн на реконструкцию, ремонт медицинских учреждений и приобретение медицинского оборудования. Будем поддерживать и наших медиков – на выплату муниципальной надбавки к зарплате запланировано почти 1,3 млрд грн. Одной из важных статей расходов у нас остается и противодействие коронавирусу. Пандемия ведь не отступила. И столичные власти продолжат выделять средства на лечение киевлян и на борьбу с распространением вируса», – подчеркнул Кличко.