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Всемирная организация здравоохранения начала расследование гибели 89 человек в результате неизвестной болезни в штате Джонглей в Южном Судане, сообщает BBC.

На минувшей неделе местное министерство здравоохранения сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков человек в районе, наиболее пострадавшем в результате недавнего наводнения.

Местный чиновник органа здравоохранения сказал, что первичные образцы, собранные в этом районе, дали отрицательные результаты тестов на холеру.

«Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы она осуществила оценку риска и расследование; именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы зафиксировали 89 смертей», – сообщили в ВОЗ.
ForUm

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