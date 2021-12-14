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Следователи сообщили о подозрении киевлянину за хулиганские действия в отношении пассажира троллейбуса в Оболонском районе.

По данным пресс-службы столичного главка, нарушитель ударил оппонента ножом в грудь, а после скрылся с места преступления. В течение часа оперативники разыскали фигуранта. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

На спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины, что на улице Маршала Тимошенко неизвестный ранил его ножом. По указанному адресу срочно выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Пассажир троллейбуса рассказал правоохранителям, что он заметил, как неизвестный пытался утащить кошелек у женщины и сделал ему замечание. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник дотал нож и ударил пострадавшего в грудь, а после скрылся.

Оперативники установили личность нападающего и место его нахождения. По указанному адресу выехали сотрудники уголовного розыска Главного и районного управлений полиции и сотрудники спецподразделения КОРД. Сотрудники полиции задержали 30-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи, грабеж и нанесение тяжких телесных повреждений, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Кроме того, в ходе неотложного обыска в доме фигуранта правоохранители обнаружили шесть ножей и несколько баллончиков слезоточивого действия.  

Следователь Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. В ближайшее время районный суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
ForUm

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