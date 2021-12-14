Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин пояснил, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19, если у человека есть для этого медицинские показания, можно получить по направлению от семейного или профильного врача.

«Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям, имеющим для этого медицинские показания. Теперь они могут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы, независимо от того, какой вакциной они прививались раньше. Для того чтобы получить дополнительную дозу, необходимо обратиться к своему семейному или профильному врачу», – сказал Кузин.

Он напомнил, что речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, проходящих иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию и пациентов с рядом других иммунодефицитных состояний. Таким образом, иммунная система указанных категорий лиц будет более защищена от коронавирусной болезни.

Семейный или профильный врач может выдать направление произвольной формы на прививку при наличии медицинских показаний для этого. Важно, что дополнительную дозу можно получить вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Непосредственно сделать прививку можно в ближайшем пункте прививки. В свою очередь врач вакцинальной бригады должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения как третью дозу.

Кузин также добавил, что действие документа о вакцинации не будет продолжаться, то есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.