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Супруга клирика Киевской епархии иерея Владимира Слободнюка - Екатерина Слободнюк уже прошла 8 химиотерапий, операцию и лучевую терапию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, весной матушке Екатерине поставили диагноз: рак молочной железы 2б стадии, и мы срочно собирали средства на химиотерапию и операцию.

Матушка воспитывает троих детей - 7, 4 и 2 года. Младший ребенок нуждается в особом уходе и постоянных реабилитациях, так как имеет инвалидность - микроцефалию и повреждение развития.

«Была проведена химиотерапия, операция, сейчас прохожу лучевую терапию и ещё принимаю химию. К сожалению, лечение таких заболеваний обходится очень дорого, и мы не смогли до сих пор оплатить операцию, которая была проведена ещё 19 октября, стоимостью в 21870 $. Клиника Медиполь (Турция), до сих пор ждёт оплаты, но сумма очень большая, и мы не имеем возможности ее внести», - обратилась Екатерина Слободнюк.

Сегодня лечение и спасение матушки Екатерины возможно благодаря молитвам, милосердию и посильной финансовой помощи каждого из нас.

«Сердечно просим, если есть у вас расположение сердца - помогите нам пожалуйста, и пусть Бог воздаст каждому по его сердцу. Постоянно молимся о вас и благодарим за всю помощь, так как все лечение проводилось и сейчас проводится благодаря только Богу и вам! Всем низкий поклон», - написала матушка Екатерина.

Перечислить средства на лечение можно по реквизитам.

 

 
ForUm

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