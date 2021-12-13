Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. В настоящее время фиксируется постепенное перебрасывание российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной, сообщили в Минобороны.

«Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы», - отмечается в сообщении.

Такие действия имеют тактическую цель – это давление на власть Украины и других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, крайне важным для РФ.

Стратегическая цель таких целей – восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашего государства.

В то же время, Вооруженные силы Украины готовы к любому сценарию.

«Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры», - подчеркнули в Минобороны.

Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов.